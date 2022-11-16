В Севастополе за час в ДТП попали 3 полицейские машины

В Севастополе в течение одного часа в ДТП попали три полицейских автомобиля. Инциденты произошли накануне вечером

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД России по Севастополю, в 19:05 на дороге Севастополь – Инкерман грузовик DAF выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем дорожно-патрульной службы. Два автоинспектора получили травмы различной степени тяжести. Одного из них увезла «скорая помощь», а второго пострадавшего решил оперативно доставить в больницу другой экипаж ДПС, находившийся рядом с местом происшествия.

Полицейский автомобиль с включенным звуковым сигналом и маячками двигался по встречной полосе дороги со стороны улицы Ревякина в направлении спуска Котовского. И около 19:50 врезался в автомобиль дежурной части УМВД.

ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении водителя грузовика:

«Предварительно установлено, что грузовой тягач двигался по трассе на подъем со стороны Севастополя. В результате резкого торможения машина выехала на левую часть дорожного полотна, где произошло столкновение с патрульным автомобилем полиции. В результате происшествия двое инспекторов получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», – сообщили в ведомстве.

Сам водитель тягача получил легкие ушибы.

Севастополь, Олег Яковенко

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