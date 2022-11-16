Засуха и потоп в одном флаконе: в Крыму портится погода

В Крыму портится погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением активного холодного фронта днем 17 ноября, ночью и утром 18 ноября на полуострове ожидаются дожди. Местами осадки будут очень сильными, а 18 ноября – с мокрым снегом.

Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западное и при порывах будет достигать 28 метров в секунду.

При этом сегодня и завтра в западных, центральных, восточных и южных районах Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Симферополь, Лиана Макоба

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