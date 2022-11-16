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Среда, 16 ноября 2022, 15:28 мск

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В Севастополе сработал сигнал тревоги

В Севастополе сработала система оповещения о тревоге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сирены завыли сегодня днем. Власти заявили, что для тревоги причин нет.

«Звук сирен – это 13-й завод провел тренировку систем оповещения.

Все остальные звуки – это тренировочные мероприятия флота, – сообщил губернатор Михаил Развожаев. – Никаких угроз нет, сохраняйте спокойствие».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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