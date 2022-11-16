МВД России усиливает меры безопасности в Крыму и Севастополе

Министерство внутренних дел России усиливает меры безопасности в Крыму и Севастополе. Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принять дополнительные меры, по словам министра, необходимо на фоне подрывной деятельности со стороны Украины.

Сотрудники полиции нацелены на выявление любых действий по подготовке терактов или проявлений экстремизма, подчеркнул Колокольцев.

Москва, Олег Яковенко

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