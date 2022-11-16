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Среда, 16 ноября 2022, 17:13 мск

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Литва призывает выставить системы ПВО вдоль всей восточной границы НАТО

Фото: pixabay.com

Литва выступает за размещение систем ПВО на границе Польши и Украины, а также по всему восточному флангу НАТО, то есть – в непосредственной близости от западной границы РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя инцидент в польском Пшеводово, куда упала украинская зенитная ракета, убившая двух поляков.

Между тем в НАТО не видят признаков того, что Россия планирует нападение на Альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также он добавил, что нет подтверждения, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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