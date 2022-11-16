В Крыму закрыли один из популярных туристических маршрутов

В Крыму закрыли для посещения один из популярных туристических маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», введен запрет на передвижение по Боткинской тропе.

Напомним, Боткинская пешеходная тропа (или тропа здоровья была проложена в 1902 году членами Крымско-Кавказского горного клуба и пользуется стабильной популярностью у туристов. Несмотря на то, что большая часть маршрута общей длиной 4,6 км проходит с набором высоты, особой физической формы для прогулок по нему не требуется. А открывающиеся виды поражают воображение и запоминаются надолго.

Территория входит в Ялтинский природный заповедник и периодически закрывается «на обслуживание».

«В связи с проведением ремонтных работ, вход на маршрут «Экологическое кольцо» (Боткинская тропа) будет ограничен текущую неделю», – сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

Ялта, Лиана Макоба

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