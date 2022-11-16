В Ялте задержали подозреваемого в убийстве 30-летней давности

В Ялте задержали подозреваемого в убийстве, совершенном более 30 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, в марте 1990 года в одной из коммунальных квартир, расположенных в спальном районе Ялты, обнаружили тело пенсионерки. Сотрудники органов внутренних дел отрабатывали различные версии произошедшего, однако выйти на след причастных к преступлению долгое время не удавалось.

И только в текущем году оперативники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность мужчины, подозреваемого в совершении убийства, и задержали его. Им оказался местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

32 года назад злоумышленник узнал от соседа пенсионерки, что у нее в комнате хранятся деньги и ценная брошь. Подозреваемый дождался, когда женщины не будет дома, и забрался в комнату через окно. Найдя деньги и украшения, он собирался скрыться, но в этот момент в комнату неожиданно зашла хозяйка. Застигнутый на месте преступления подозреваемый задушил женщину, замотал ее тело в одеяло и спрятал в диван.

Во время допроса подозреваемый не стал отрицать содеянного и написал явку с повинной.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 4 статьи 162 УК РФ. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ялта, Лиана Макоба

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