Механизм создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС очень прост: стороны конфликта должны прекратить стрелять – как по станции, так и со стороны станции.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
К слову, Гросси прекрасно известно, что ВС РФ никогда не размещали артиллерию на территории ЗАЭС и не осуществляли оттуда обстрелы.
«Я думаю, создание зоны безопасности вполне реально. Мы предложили нечто вполне осуществимое… То, что мы предлагаем, очень просто: не стреляйте по станции, не стреляйте со станции», – сказал он на пресс-конференции в Вене в среду.
Гросси добавил, что скоро начнётся новая серия консультаций по этому вопросу.
Симферополь, Валентин Карамазов
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