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Среда, 16 ноября 2022, 17:13 мск

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«Очень просто» – глава МАГАТЭ раскрыл суть «зоны безопасности» вокруг Запорожской АЭС

Архив, Рафаэль Гросси. Фото: МАГАТЭ

Механизм создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС очень прост: стороны конфликта должны прекратить стрелять – как по станции, так и со стороны станции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

К слову, Гросси прекрасно известно, что ВС РФ никогда не размещали артиллерию на территории ЗАЭС и не осуществляли оттуда обстрелы.

«Я думаю, создание зоны безопасности вполне реально. Мы предложили нечто вполне осуществимое… То, что мы предлагаем, очень просто: не стреляйте по станции, не стреляйте со станции», – сказал он на пресс-конференции в Вене в среду.

Гросси добавил, что скоро начнётся новая серия консультаций по этому вопросу.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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