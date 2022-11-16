«Это наш топ-приоритет» – Столтенберг анонсировал масштабные поставки систем ПВО Украине

НАТО считает своим первейшим приоритетом резкое увеличение поставок Киеву современных систем ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя инцидент в польском Пшеводово, куда упала украинская зенитная ракета, убившая двух поляков.

«НАТО и союзники НАТО оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против незаконной агрессивной войны России против Украины. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов – предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны», – сказал Столтенберг.

Ранее он заявил, что в НАТО не видят признаков того, что Россия планирует нападение на Альянс. Также генсек Альянса добавил, что нет подтверждения, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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