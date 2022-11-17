Украина запретила населению выезжать с правого берега Днепра

Украина запретила населению выезд с правого берега Днепра в Херсонской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в ВГА региона, до 16 ноября выезд на правобережье был открыт оставался доступным: жители могли свободно переправится на левый берег в города Алёшки и Голая Пристань. Однако к вечеру вторника украинская сторона в одностороннем порядке заблокировала маршрут.
В ВГА отметили, что вывоз всех уехать из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра в более безопасные места продолжается.
Херсон, Мирослава Мельник
© 2022, РИА «Новый День»
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