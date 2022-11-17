ВСУ атаковали узловую подстанцию крымского энергомоста

Дрон ВСУ атаковал узловую подстанцию крымского энергомоста в районе Феодосии.

«По нашей информации, удар по энергоподстанции «Кафа» был зафиксирован этой ночью. Утром специалисты обнаружили воронку и обломки украинского беспилотника, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Инфраструктура в результате удара не пострадала – энергоподстанция сейчас работает штатно».

Эту информацию подтвердили в правительстве Крыма:

«По подстанции «Кафа». Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено», – заявил советник главы РК Олег Крючков.

О том, что происходило минувшей ночью на севере полуострова, где жители слышали звуки, похожие на взрывы, не уточняется.

Феодосия, Оле Яковенко

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