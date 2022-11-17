В Крыму вынесли приговор врачу, по неосторожности убившему пациентку

В Бахчисарае вынесли приговор врачу, по неосторожности убившему пациентку.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, жительница района пришла на прием к врачу-онкологу в одну из клиник Бахчисарая: у нее на голове кровоточила опухоль.

Врач решил, что сможет самостоятельно справиться с проблемой, обезболили опухоль уколом лидокаина, остановил кровь и забинтовал пациентке голову. Однако состояние женщины резко ухудшилось. Она потеряла сознание6. Врач пытался ее реанимировать, но безуспешно. Экспертиза показала, что пациентка скончалась от анафилактического шока, развившегося после введения лидокаина.

В суде было отмечено, что должностная инструкция врача-онколога консультационного центра, в который обратилась пациентка, не предусматривала проведение каких-либо хирургических операций. Следовательно, специалист превысил свои полномочия.

Суд признал его виновным и приговорил к 1 году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Бахчисарай, Лиана Макоба

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