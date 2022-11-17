Первоочередная потребность: в Евпатории почти 40 млн рублей потратят на гирлянды и фонарики

Администрация Евпатории выделила 39 миллионов рублей на закупку и монтаж декоративной подсветки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 12 млн будет потрачено на новогоднюю атрибутику, более 23 млн – на круглогодичное освещение, остальное – на монтаж оборудования.

Согласно контракту, новая подсветка должна появиться на 45 улицах, площадях и скверах.

В администрации города называют закупку вынужденной, так как, по словам чиновников, почти две трети имеющихся гирлянд, инсталляций и консолей собираются списать.

Напомним, крымские власти неоднократно заявляли, что в текущем году деньги из бюджета новогодние торжества и иллюминацию выделяться не будут. А все предусмотренные на эти цели средства будут направлены, в первую очередь, на помощь мобилизованным и их семьям.

Евпатория, Лиана Макоба

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