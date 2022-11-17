Генштаб Украины определил «вопиюще важную» цель для российской армии

Россия после отвода своих войск с правого берега Херсонской области может перебросить их на Донбасс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал представитель генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в Киеве.

«Противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска и перебрасывает боеспособные подразделения на другие направления. Для врага вопиющее важно – это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои мечты», – доложил украинский военный.

При этом, по словам Громова, не исключено и Запорожское направление, или подтягивание резервов для повторного наступления с территории Белоруссии.

К слову, о том, что главная цель СВО – это освобождение Донбасса, не единожды говорил президент РФ Владимир Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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