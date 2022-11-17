В Гааге вынесли приговор по делу о гибели малазийского боинга над Донбассом в 2014 году

Окружной суд Гааги вынес приговор по делу о крушении самолета MH17 и гибели 298 его пассажиров.

Как уже сообщал «Новый День», самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек (196 из них – подданные Нидерландов) – все они погибли. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии.

В мае 2018 года международная следственная группа выступила с докладом, в котором утверждалось, что ракета, сбившая авиалайнер, была доставлена на восток Украины из одной из российских воинских частей. На основании этих данных Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу». В Москве выводы следственной группы отвергли. МИД РФ назвал обвинения «абсолютно голословными».

19 июня 2019 года совместная следственная группа по промежуточным итогам расследования крушения малазийского «Боинга» в Донецкой области обвинила в крушении самолета и объявила в международный розыск россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко.

Окружной суд Гааги пришел к выводу, что ракету, сбившую Boeing МН-17 выпустили из поселка Первомайского, контролируемого в то время ополчением ДНР. По словам судьи Хендрика Стинхейса, заключение было сделано на основании фотографии следа от ракеты в небе, спутниковых снимков, следов от поражающих элементов ракеты в форме «бабочки», которые нашли в телах экипажа и на обломках самолета.

При этом российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» представил экспертное заключение, не подтверждающее сценарий пуска ракеты со стороны Первомайского. Эксперименты, проведенные в ходе экспертизы, показали, что в данное время и в данном месте самолет могла поразить только ракета, выпущенная со стороны села Зарощенское, которое тогда находилось под контролем ВСУ, у которых тоже были ЗРК «Бук» советского производства.

Суд признал компетентность российской экспертизы, но заявил, что она не может быть независимой из-за связи концерна «Алмаз-Антей» с властями. Однако данные экспертизы назвали ценными для разбирательства.

Позже основной стала версия, что «Бук», из которого выстерилили по самолету, привезли из России, а потом вывезли обратно. При этом суд не смог установить ни кто дал команду стрелять, ни как действовал экипаж ЗРК, ни то, что обвиняемые по делу действовали единой группой.

Тем не менее, сегодня суд признал ответственным за трагедию Игоря Гиркина (Стрелкова), а Сергея Дубинского и Леонида Харченко – соисполнителями. Их приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, они должны выплатить 16 млн евро в качестве компенсации родственникам погибших.

Еще одного россиянина Олега Пулатова признали невиновным, так как его причастность к использованию ЗРК «Бук» не установлена.

Гаага, Игорь Юров

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