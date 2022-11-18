Власти Крыма решили продать два самых приметных дома на набережной Ялты

Два самых приметных здания, расположенных на ялтинской набережной, выставлены на продажу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на любое изображение ялтинской набережной (то ли с пальмами и фонарями, то ли с дамой и собачкой) попадет хотя бы одно из этих зданий. Первое стоит там почти полтора века, второе – более ста лет.

В феврале этого года Госсовет Крыма принял решение «О согласовании отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым» с длинным перечнем выставляемого на приватизацию. А на днях Совмин РК выделил из обширного списка два объекта и принял относительно них особое распоряжение №1773-р.

Оба здания – объекты культурного наследия.

Согласована продажа на открытом аукционе недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП РК «Солнечная Таврика».

Первый – нежилое здание площадью 912,7 кв м, расположенного по адресу:

Ялта, Набережная им. Ленина, дом 17, общей начальной минимальной стоимостью 153 млн 369 тысяч руб.

Дом построили в середине 80-х годов XIX века под надзором архитектора Теребенева для госпожи Мясоедовой – супруги выдающегося художника-реалиста, автора всемирно известных сюжетных полотен Григория Мясоедова.

Дачу назвали «Дарсана» и сдавали в нем по средним ценам квартиры и комнаты с домашними обедами.

Второй объект – дом 21 дробь 1 на углу набережной имени Ленина и Морской. Площадь – 562,6 кв метра, начальная стоимость – 70 млн 527 тыс рублей.

Здание построено в середине 80-х годов XIX века. С 1895 года здание перестраивалось: по проекту архитектора Краснова был надстроен третий этаж. После землетрясения 1927 года с крыши сняты бордюры и стоящие на них декоративные вазы. В 1950-х годах балконы третьего этажа заменены лоджиями.

В начале ХХ века на двух верхних этажах находилась гостиница «Мариино» на 72 номера. Правда, в документах она числилась дачей. И цена за проживание поначалу была соответствующей – от 1 до 8 рублей за номер. Правда, после перестройки цены взлетели: осенью – в бархатный сезон и на Пасху «дачникам» приходилось платить даже по 20 рублей.

В «Мариино» имелись телефон, пресные и морские ванны, электричество (правда, за отдельную плату). Здесь же можно было нанять автомобиль до Симферополя или Севастополя.

На этой роскошной «даче» останавливались Леся Украинка, Антон Чехов, Максим Горький, Владимир Маяковский.

В нижнем этаж размещались магазины, в том числе весьма популярный салон шляп и шляпных отделок.

Кстати, верхние этажи бывшей гостинцы «Мариино» и сейчас занимает отель.

Любопытная деталь: на публичной кадастровой карте оба здания с 2015 года числятся частной собственностью.

Симферополь, Ольга Картошина

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