Юг России зальет и засыплет снегом

Ближайшие два дня юг России будет заливать и засыпать снегом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крыму пророчат сильные дожди, в горах они пройдут с мокрым снегом, грозами. Ветер будет достигать 25-28 м/с.

Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега с ветром до 25 м/с ожидаются в Ростовской области и Краснодарском крае. В Сочи сегодня и завтра возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. В устье Дона неблагоприятные явления не исключены в течение пяти дней.

В Луганской и Донецкой народных республиках также прогнозируются сильные дожди и мокрый снег, в Запорожской и Херсонской областях ливни будут идти до конца недели.

Симферополь, Лиана Макоба

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