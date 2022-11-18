В Крыму заявили о фортификационных работах

В Крыму ведутся фортификационные работы. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фортификационные работы подразумевают сооружение различных военных укреплений. Какие именно возводятся на полуострове, Аксенов не уточнил, но отметил, что процесс направлен на обеспечение безопасности крымчан.

Глава РК заверил: меры, предпринимаемые сегодня Вооруженными силами и правоохранительными органами, достаточны для того, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности.

И подчеркнул: «Моя позиция такова, что безопасность полуострова должна быть обеспечена в первую очередь за счет мероприятий, выполняемых на территории Херсонской области».

Симферополь, Олег Яковенко

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