Уничтожен весь имевшийся у Запада запас танков советской разработки

Запад столкнулся со сложной военно-политической проблемой. У Киева и в странах НАТО не осталось в запасе танков советского образца, поэтому придётся принимать решение по отправке на Украину бронемашин западного производства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский эксперт Тарас Березовец.

«Как стало известно, военное руководство США, Нидерландов и Чехии заявило о том, что они работают над проектом предоставления Украине современных танков, это не танков российского или советского производства. Ллойд Остин на заседании консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн заявил, что США, Нидерланды и Чехия работают вместе над передачей украинцам современных танков, следующий пакет оборонной помощи уже обсуждается в США», – сообщил он.

«Причина, почему союзники заговорили о пакете военной помощи, которая обещает современные танки, банальна – танков советского или российского производства в распоряжении союзников уже не осталось. Соответственно нужно передавать танки. Будут ли это «Абрамсы», что маловероятно, или другие версии танков, производимых союзниками, те же самые немецкие «Леопарды», это уже не суть важно. Факт остаётся в том, что уже выгребли из запасов союзники всё, что у них было – и модернизированные Т-72 польского производства, то есть всё. Фактически и Македония, и Чехия, всё, что у них было, их версии модернизированных российских, советских танков, всё уже Украине было полностью передано. И вот сейчас они стоят перед лицом того, что Украине нужна новая броня», – приводит слова Березовца «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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