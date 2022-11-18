Победительнице конкурса «Мисс Крым» отказали в российском гражданстве

В Крыму отказали в предоставлении гражданства России женщине, исполнившей гимн украинского нацбатальона, признанного в России террористической организацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об Ольге Валеевой: она приехала на полуостров из Полтавы, стала победительницей конкурса «Мисс Крым -2022», а в августе подала заявку на российское гражданство.

Однако в октябре в соцсетях появилось видео, где «две девушки исполняют песню, которая является боевым гимном экстремистской организации. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали правонарушительниц и привлекли их к административной ответственности. Одной из них было назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй – административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», – сообщили в МВД.

Деяния, вмененные девушкам, подпадают под статьи законодательства об экстремизме, а это является основанием для отказа в предоставлении российского гражданства. Поэтому в оформлении русского паспорта Валеевой отказали.

Симферополь, Олег Яковенко

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