Администрация Белого дома настолько глубоко увязла в украинском кризисе, что уже не сможет принудить Киев к мирным переговорам и заблокировать поставки вооружений. Поэтому команда Зеленского может спокойно продолжать войну и не бояться, что ей перестанут оказывать всестороннюю помощь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«США в последнее время используют лёгкую атмосферу принуждения Киева к миру. Не выйдет. Не существует в Украине политика, который сейчас мог бы пойти на переговоры. Ну что, нам будут урезать вооружения и военную технику? Ну хорошо, урезали, мы не можем победить, фронт стал стационарный, российские войска не прекратят атаковать, они будут атаковать, и мы вынуждены будем отбиваться, опять вернётся ситуация начала конфликта – зачем было воевать все девять месяцев? Представим себе: они нам перестали давать вооружение и технику, россияне взяли Бахмут, взяли Соледар, взяли Гуляйполе, развивают наступление в Запорожье, опять попытка высадиться на правый берег, например, и так далее», – рассуждает он.

«Мы приходим к американцам, нашим доблестным союзникам, и говорим: «У нас снова города берут». Они говорят: «Боже, какой ужас, давайте снова давать вам оружие»... Они же не хотят, наверное, чтобы Киев захватили или пол-Украины. Или они сначала не хотели, а теперь внезапно захотели? И мы тогда начинаем говорить: «А зачем была сказка про белого бычка, зачем вообще прерывали?». – «Ну, мы верили, что Россия возьмётся за ум и на условии сохранения уже захваченной территории с вами помирится». Так что ли? Это означало бы проигрыш Запада в противостоянии с Россией», – отметил советник Зеленского.

«Это означало бы, что можно нарушить систему международной безопасности, создателем и бенефициаром которой является Запад», – приводит слова Арестовича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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