В Крым внезапно вернется лето

В Крым возвращается лето.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже днем субботу воздух на полуострове прогреется до +19 градусов. В последующие 2 дня будет еще теплее: в воскресенье – до +20, в понедельник – до +22. Это почти в 2 раза выше климатической нормы второй половины ноября.

Правда в полной мере насладится летней погодой крымчанам не удастся. Во-первых, море уже остыло до +13 – +15 градусов. Во-вторых, ожидаются сильные дожди.

А во вторник резко похолодает: днем не выше +14.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»