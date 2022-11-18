«Половина украинской энергетики выведена из строя» – премьер-министр Шмыгаль запросил помощь у Запада

Практически половина энергетической системы Украины выведена из строя в результате обстрелов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины... Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», – сказал он.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что теперь Украина «нуждается в дополнительной поддержке со стороны партнеров, как в сфере энергетики, поставок дополнительного оборудования, так и в дополнительных финансовых ресурсах».

Отметим, что по заявлению Минобороны РФ, ударам на Украине подвергаются исключительно объекты военного или двойного, военно-гражданского, назначения. Уничтожаемые ТЭЦ и ТЭС снабжают теплом и электроэнергией военные предприятия, а также логистические военные центры.

Симферополь, Валентин Карамазов

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