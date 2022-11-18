Рокировка: в Ялте может появиться новый главный архитектор

В Ялте может появиться новый главный архитектор. Должность эту счастливой назвать сложно – чиновники архитекторы в городе счастья меняются почти так же часто, как погода.

Например, Эдем Каримов внезапно исчез 4 года назад, его даже искала полиция, но потом чиновник прислал заявление на увольнение по электронной почте. Сменившая его Елена Орлинская не продержалась в кресле главного архитектора и года. Ее «сменщица» Наталья Дитрих протянула на несколько месяцев дольше и уволилась в апреле 2021-го.

С тех пор о главном архитекторе ничего не было слышно. Как без такого специалиста мог существовать город, буквально напичканный историческими памятниками вкупе с самой дорогой землей в Крыму и острым дефицитом мест под новую застройку, совершенно не понятно. Тем более, во время разработки и доработки генерального плана.

Но теперь, похоже, место перестало быть вакантным. Белгородские СММИ пишут, что эту должность займет бывший главный архитектор Белгорода Сергей Киселев, уволившийся в начале текущей недели вслед за мэром Антоном Ивановым.

Напомним, сейчас Белгородом руководит бывший мэр Джанкоя и Симферополя Валентин Демидов.

Ялта, Лиана Макоба

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