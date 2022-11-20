В МИД Украины потребовали от Шольца «поставить Путину ультиматум»

Киев приветствует обращение канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину с требованием вывести войска из Украины и «остановить войну». Однако этого не достаточно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил экс-посол в ФРГ, а ныне замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

«Господин канцлер. Рад, что вы призывали Путина: «Окончить эту войну». Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид украинцев. Сделайте это, пожалуйста», – написал в соцсети Мельник.

Напомним, накануне Шольц, выступая перед однопартийцами, напрямую обратился к президенту России.

«Мы посылаем четкий сигнал российскому президенту. Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией в отношении Украины! Ни одна страна не является соседским задним двором. Никто не имеет права присваивать чужую территорию», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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