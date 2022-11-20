«Уничтожить крупные склады» – Киев запросил у США ракеты дальностью 300 км

В администрации президента Зеленского перечислили, сколько Киеву нужно дополнительной техники «для восстановления территориальной целостности Украины». Запрос уже отправлен в США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с перечнем «всего необходимого» в интервью агентству Франс-Пресс выступил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Нам еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей, 100 артиллерийских систем, 50-70 реактивных систем залпового огня, в том числе грозных американских Himars, которых в Украине уже есть несколько штук, а также 10-15 установок ПВО, чтобы закрыть небо», – сказал он.

Также Подоляк добавил, что Украине нужны американские ракеты Atacms, дальность которых составляет 300 км. Он утверждает, что такие ракеты «приблизят окончание войны», позволив Украине «уничтожить крупные российские военные склады, которые находятся глубоко в тылу».

«Война закончится, когда мы восстановим контроль над нашими границами и когда Россия будет бояться Украину», – уверяет Подоляк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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