«На вечную память»: Британия разорилась на зажигалки для ВСУ

Минобороны Великобритании подарило украинским военным, проходящим боевую подготовку в Соединенном королевстве, «брендированные зажигалки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», видеоролик распространило британское министерство обороны.

«Среди зимнего снаряжения, которое получают украинские военные, тренирующиеся в Великобритании, будет особый знак поддержки от Соединенного Королевства. Это зажигалка, которую можно перезаряжать – лучший друг солдата уже много поколений подряд», – подписано видео с зажигалкой, опубликованное военным ведомством Британии.

«Напоминает горящую свечку в память об убитом солдате. Родне на вечную память, видимо, подарочек», – мрачно комментируют некоторые украинские пользователи соцсетей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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