Украинец с автоматом пересёк белорусскую границу и «что-то» заложил под ж/д полотно

Вооруженный украинский военнослужащий 19 ноября незаконно пересёк границу и зашел на территорию Белоруссии, произведя подозрительные действия посреди железнодорожного полотна.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил Госпогранкомитет республики, опубликовав соответствующее видео.

«19 ноября на железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны – Выступовичи) зафиксировано движение вооружённого человека. Впоследствии он незаконно пересёк границу, проходящую по центру железнодорожного моста, зайдя на территорию Беларуси. Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъёмку местности. Также он искал или устанавливал что-то в снегу», – сообщили в погранкомитете.

Симферополь, Валентин Карамазов

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