Германия отчиталась о поставках генераторов Украине

Германия уже поставила Украине не менее 2430 электрогенераторов в связи с разрушением объектов энергетической инфраструктуры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По информации министерства развития Германии, генераторы уже используются, например, для обогрева населения, стабильной работы больниц, социальных объектов и водоканалов.

Также об отправке 14 электрогенераторов на Украину заявили в правительстве Испании.

Между тем, по словам экспертов, для «относительно полноценной» временной замены вышедших из строя объектов электрогенерации Украине нужны десятки тысяч генераторов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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