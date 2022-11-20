Минэнерго Украины пытается остановить панику среди населения

Всем украинцам, кто может переехать на запад страны или за границу, следует воспользоваться такой возможностью до наступления морозов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

«Я бы советовал людям, кто может себе это позволить, переехать, возможно, за границу или в западные области, где для нас легче поставлять энергию», – сказал он.

После разразившегося скандала в компании поспешили опровергнуть слова своего гендиректора.

«У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно уезжать», – заявила пресс-служба ДТЭК.

Между тем, Минэнерго также быстро выступило с опровержением и высказало претензии журналистам и блогерам, распространившим слова Тимченко.

«Опровергая панические заявления, распространяющиеся по социальным сетям и интернет-СМИ, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая», – уверяют в ведомстве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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