Перемирие с РФ обернётся поражением Украины через непродолжительное время.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бежавший на Украину белорусский оппозиционер и политолог Игорь Тышкевич.

По его словам, в течение действия перемирия под гарантии США и ЕС – прекратится поток западного оружия на Украину.

«Для России крайне важно по состоянию на сегодня выйти не на постоянный мир, а на так называемое перемирие. Это приостановка огня по состоянию как есть, или с определёнными компромиссами – ни нам, ни вам. В таком случае происходит сразу несколько опасных процессов. Первое, в ЕС есть пока что негласное правило – страны ЕС не поставляют оружие в страны с замороженным конфликтом. Когда война идёт, они могут поддержать одну или другую сторону. Когда конфликт замороженный, страны ЕС не поставляют оружие от слова совсем. И будет примерно та же политика, по крайней мере, лоббирования США. Украина с разрушенной инфраструктурой, которую нужно отстраивать», – отметил он.

«Теперь посмотрим: Россия в таком формате частично выскакивает из-под санкций. На что Россия потратит дополнительные деньги? На оружие. Будет ли у Украины возможность получить дополнительное оружие или заработать деньги, чтобы потратить их на оружие? Нет. В таком случае через шесть месяцев или год активная фаза войны повторяется, однако с другим базовым соотношением сил. И всё», – приводит слова Тышкевича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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