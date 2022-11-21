Керчь почти на сутки останется без воды

В Керчи на целый день ограничат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Вода Крыма», в связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе Ду-1020 мм и ревизии запорной арматуры Ду-1000 мм на водоочистной станции Керчи 23 ноября с 9.00 до 22.00 (ориентировочно) будет снижено давление.

«Возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в Керчи», – предупреждают в ГУП и обещают подвоз питьевой воды с 10:00 до 20:00.

Полностью восстановить водоснабжение планируется к 8:00 24 ноября – к этому времени вод должна заполнить резервуар и систему снабжения.

Керчь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»