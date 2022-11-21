Керчь почти на сутки останется без воды

В Керчи на целый день ограничат водоснабжение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Вода Крыма», в связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе Ду-1020 мм и ревизии запорной арматуры Ду-1000 мм на водоочистной станции Керчи 23 ноября с 9.00 до 22.00 (ориентировочно) будет снижено давление.
«Возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в Керчи», – предупреждают в ГУП и обещают подвоз питьевой воды с 10:00 до 20:00.
Полностью восстановить водоснабжение планируется к 8:00 24 ноября – к этому времени вод должна заполнить резервуар и систему снабжения.
Керчь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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