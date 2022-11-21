Российские удары поставили украинскую власть в полный тупик – киевский энергетик

Ни президент, ни правительство Украины совершенно не знают, что делать в связи с сокрушительными ракетными ударами по энергоструктуре, и не имеют никакого плана действий. Населению следует готовиться к самому худшему.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Николай Тесля.

По его словам, все успокоительные речи и победные реляции власти ничем конкретным не подкреплены, а население совершенно не готово «героически пережить» зиму.

«Что означает героически? Переживем – где? Перечень вопросов у людей накапливается, и серьезный разговор с обществом назрел давно. Вместо этого в украинских центрах принятия решений ищут волшебное чудо-оружие. Выдумывают решение, как защититься, и рассказывают о супер-ПВО. В то же время все понимают: надо готовить людей к «худшему», – отметил он.

«У каждого один и тот же вопрос: а готовы ли мы к самому худшему? Бравурные сообщения о передаче генераторов – тоже не работают. У большинства людей уже закралось подозрение, что даже несколько тысяч генераторов не помогут передать энергию от атомных станций к водоканалам городов – нужна сеть, которую россияне разбивают. Подсчеты «выброшенных россиянами денег» тоже нерелевантны: дроны стоимостью десятки тысяч долларов летят в оборудование, которое стоит десятки миллионов и изготавливается штучно, за ним страны стоят в очереди по несколько лет», – подчеркнул эксперт.

«Единственное, что понимают сейчас неглупые граждане, что плана на случай «худшего» – нет ни у кого. Об этом ярко свидетельствует истерика киевской власти, которая проговорилась о планах эвакуации всей столицы, а потом срочно сообщала, что не то имела в виду. Такие заявки наряду с традиционным для Минэнерго запретом показывать что-либо и когда-либо, четко указывают неглупым гражданам: власть не знает, что делать», – приводит слова Тесли «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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