Заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о вхождении ВСУ в Крым к концу декабря является «общенациональной мечтой».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

«Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины, – это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным. Эта война продолжается, и я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет», – уверяет Ермак.

Напомним, ранее Гаврилов заявил в интервью телеканалу Sky News, что война может закончиться к концу весны, а Крым ВСУ «смогут вернуть к концу декабря текущего года».

Симферополь, Иван Капустин

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