Украинское командование считает Днепр главной линией обороны

О новом широком наступлении ВС РФ речь пока не идет, но на Донбассе – серьезные бои, а основная линия соприкосновения проходит по Днепру.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

«Россияне хотят поставить определенные условия, хотят склонить к переговорам. О наступлении таком ощутимом говорить сейчас, пожалуй, рано. Но мы видим, что на Донбассе происходят серьезные боевые действия. Несколько линия стабилизировалась. Сейчас линия боевых столкновений – все-таки, река Днепр. Может ли быть более широкое наступление, покажет время», – сказал Игнат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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