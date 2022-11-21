Москва выделит Крыму деньги на восстановление затопленных объектов культурного наследия

Более 83 млн рублей будет выделено Крыму из резервного фонда Правительства Российской Федерации на восстановление и реставрацию учреждений сферы культуры и объектов культурного наследия, пострадавших в результате х подтоплений летом 2021 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца года будут заключены контракты на разработку проектно-сметной и научно-проектной документации по 22 объектам. В их числе мемориальный комплекс «Аджимушкай» и архитектурно-археологический комплекс «Древний город Пантикапей» в Керчи, музей «Поляна сказок» в Ялте и другие достопримечательности.

Еще около 315 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов будет выделено на реставрацию музея Пушкина в Гурзуфе. Проект предусматривает не только ремонт, реставрацию и замену коммуникаций, но и приобретение новых коллекций, увеличение выставочного пространства, создание условий для научно-исследовательской деятельности. Работы планируется завершить в 2024 году.

Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ в театре имени Пушкина в Евпатории. Заключение экспертизы будет получено в 2023 году.

Симферополь, Лиана Макоба

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