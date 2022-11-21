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Понедельник, 21 ноября 2022, 16:29 мск

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В Крыму ожидают первую волну гриппа

Первая волна заболеваемости гриппом в Крыму начнется в течение ближайших недель.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, до пандемии COVID-19 массовое распространение гриппа на полуострове начиналось в середине января. В 2020-21 годах, на фоне коронавируса, подъем заболеваемости отмечался уже в августе. В текущем году первый всплеск инфекции ожидается в декабре.

В ведомстве подчеркивают: у крымчан осталось максимум 2 недели, чтобы поставить прививку от гриппа, поскольку на формирование специфического иммунитета к определенным инфекциям и вирусам требуется время.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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