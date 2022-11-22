В Крыму второй раз национализируют известную дачу, неожиданно «захваченную» украинцами

В Крыму нашелся еще объект с украинскими совладельцами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. По итогам работы специальной антитеррористической комиссии, пообещал он, будет составлен перечень объектов, подлежащих национализации, упомянув только крупнейшие: бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», керченский судостроительный завод «Залив».

Через несколько дней после этого его заявления крымское правительство опубликовало распоряжение №1806-р. В нем содержится обширный перечень имущества, которое передается под управление ГУП «Солнечная Таврика». Среди прочего – недвижимость, расположенная в Гурзуфе: по улице Чехова – 1 и на набережной Пушкина – 5. Но после – не всегда означает вследствие.



О том, что эти спальные корпуса, столовая, подпорные стены принадлежат ООО «Дом творчества имени художника К.А. Коровина» в документе не упоминается. Между тем, это именно так.

Художник Константин Коровин выбрал место на скале в Гурзуфе и в 1912 году построил там дачу-мастерскую «Саламбо» в четырнадцать комнат – довольно скромную в архитектурном плане. В 1922 году дачу у самого художника отобрали. С 1947 года она в составе Дома творчества Художественного фонда имени К.А. Коровина стала управляться Национальным Союзом художников Украины.

В советское время здание с многочисденными пристройками использовалась как база отдыха – над ней взял шефство Харьковский тракторный завод, который построил еще два спальных корпуса – для отдыха своих работников. Творчество уже особо никого не заботило.

В 2014 году Дом творчества опять национализировали, теперь уже в пользу Крыма, и на праве полного хозяйственного ведения его закрепили за ГУП «Солнечная Таврика». Но каким-то загадочным образом в декабре 2014 года недвижимость оказалась собственностью ООО «Дом творчества имени художника К.А. Коровина», учредителями которого являются Национальный союз художников Украины (24%) и «на недолго» приехавший из Москвы Виктор Баррас (76%). Учредительный капитал ООО составил 41 тыс 666 руб 67 коп руб . Похоже, украинский гривневый уставный каптал просто умножили на тогдашний курс.

Баррас же стал директором Дома творчества, его жена Ирина – заместителем. Они давали красивые интервью: «Стремимся, чтобы Дом творчества великого художника не просто существовал, а на его базе появился достойный музей Коровина и выставочный зал, где экспонировались бы картины Константина Алексеевича, его друзей и современных художников. Надеемся, что Дом творчества им. К. А Коровина станет своеобразной меккой для художников, скрепом для соединения времен и культур всего мира, всех народов. Убеждены, что этот проект нужно развивать на уровне ЮНЕСКО. И что он станет одной из вех для объединения жителей нашей планеты, неравнодушных к прошлому, настоящему и будущему Гурзуфа, который может и по праву обязан стать городом искусств».

Крымская власть стремилась исполнить все же решение, пыталась вернуть имущество, судилась с украинским Союзом художников. Но оказалось, что часть земли и недвижимости уже принадлежит ялтинскому ООО «Крыминвестстрой-С.М.». Суды длились несколько лет. В 2021 году Совета министров РК и министерство имущественных и земельных отношений Крыма победили, суд постановил истребовать из чужого незаконного имущества: спальный корпус (назначение нежилое, общей площадью 2035,6 кв м , нежилое помещение, общей площадью 1392,30 кв м , этажность – 3) и прочее)… А еще – взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дом творчества имени художника К.А. Коровина» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 тыс руб.

Этот список вошел составной частью в перечень того имущество, которое опять передается в управление «Солнечной Таврике».

Остается добавить, что к творчеству дача-мастерская давно отношения не имеют. Баррасы и украинские художники сдвали помещения в аренду: на территории действовали столовая, ресторан, кафе, винные и ювелирный магазины, парикмахерская, отделение банка. При этом умудрились Дом творчества до банкротства. В 2021 году он уже не работал и налогов не платил.

Симферополь, Ольга Картошина

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