ВСУ так и не смогли разминировать здания силовых служб в Херсоне

Бывшее здание Службы безопасности Украины в Херсоне будет взорвано.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о невозможности его полного разминирования заявил подчинённый оккупационным киевским властям «депутат Херсонского облсовета» Сергей Хлань.

Ранее ВСУ вынуждено было подорвать бывшее здание местного отделения украинской нацполиции.

«Есть сообщение от ГСЧС, что сегодня все же будет принято вынужденное решение о подрыве здания Службы безопасности Украины, как это произошло со зданием Национальной полиции», – сказал Хлань.

Симферополь, Валентин Карамазов

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