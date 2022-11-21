Только что отремонтированной набережной Алушты снова понадобился ремонт

В Алуште на 10 дней закрыли центральную набережную: только что отремонтированной территории снова понадобился ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реконструкцию главного городского променада начали в начале текущего года и собирались завершить к 1июня – старту туристического сезона. Потом сроки сдвинулись на 1 августа, потом – еще на пару недель.

И теперь набережную закрывают вновь: как выразились в администрации города, потребовалась «работа по обслуживанию плиточного покрытия». «Подрядчик по гарантийным обязательствам выполнит работы по устранению недочетов в кратчайшие сроки», – утверждают чиновники и обещают открыть набережную к 1 декабря.

Что это за «недочеты», а также кто и почему принял некачественную работу, не сообщается.

Алушта, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»