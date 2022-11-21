Дефицит бюджета Севастополя в 2023 году вырастет в 7,5 раз

Проект закона о бюджете Севастополя на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годов вынесен на общественные слушания. Обсуждение будет проходить 24 ноября в заочном формате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в следующем году власти города планируют получить 59,7 млрд рублей доходов. Причем, собственные доходы составят только 42% от этой суммы. Остальное надеются получить из бюджетов Москвы и федерации.

Доходы запланированы в сумме 64,2 млрд. Таким образом, дефицит бюджета составит 4,5 млрд или 7,5%.

Напомним, доходы Севастополя на 2022 год первоначально планировались в размере 61,2 млрд, а дефицит – 600 млн. В течение года скорректированная годовой план по доходам вырос до 75 млрд рублей, а дефицит – до 2,5 млрд. Таким образом , уже сейчас запланирован рост дефицита почти в 2 раза. А если сравнивать с первоначальным показателем, то в 7,7 раз.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»