На Кубани открывают зимние пляжи, а в Крыму ждут кубанцев

В Краснодарском крае готовятся к открытию зимних пляжей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зимний пляж – это зона отдыха со скамейками беседками, деревянными настилами, где можно комфортно проводить время в хорошую погоду.

Впервые такую практику в регионе опробовали 2 года назад, обустроив около 30 зимних пляжей. Опыт оказался удачным, и в минувшем сезоне число подобных зон отдыха удвоили – до 68. В этом году собираются открыть более 70.

Власти края считают, что зимние пляжи повышают туристическую привлекательность региона.

Между тем, в Крыму, который итак не может похвастаться большим наплывом туристов зимой, да еще теряет поток из-за закрытого аэропорта, надеются, что жители соседней Кубани приедут на полуостров отдыхать от нашествия представителей других регионов. Дефицит туристов так же планируется восполнить за счет крымчан. Правда, для этого нужно разработать программы, привлекательные и по цене, и по содержанию.

Краснодар – Симферополь, Лиана Макоба

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