Более четверти крымчан получают менее 20 тысяч рублей

Крым оказался в конце списка российских регионов по величине зарплат. Ежегодное исследование проводили эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Авторы исследования отметили, что уровень зарплат является одним из самых главных мерил уровня жизни населения, так как она составляет порядка 60% всех доходов людей. В России наблюдается достаточно большая дифференциация по размеру денежного вознаграждения за труд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц, доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Оценка проводилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2021 года по август 2022 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям.

работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Среди 85 субъектов Федерации Крым оказался на 59 месте. Более 100 тысяч рублей в месяц в РК получают всего 2,5%, а вот менее 20 тысяч – 26,4%.

В Севастополе ситуация чуть лучше: более 100 тысяч получают 3,1% горожан, менее 20 тысяч – 22,4%. В соответствии с этими показателями город расположился на 48 строчке рейтинга.

Диапазон самых распространенных зарплат в Крыму составляет 19 – 42 тысячи рублей, в Севастополе – 21 – 42 тысячи.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»