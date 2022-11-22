российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 ноября 2022, 10:23 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Украина повышает тарифы на транзит российской нефти

Оператор нефтепроводов «Укртранснафта» намерена повысить тарифы на транзит сырой нефти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Транснефть» получила письмо от украинского оператора о росте тарифа на прокачку нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба» на 18%.

С 1 января 2023 года транспортировка в Венгрию и Словакию подорожает, по данным Bloomberg, до 13,6 евро за тонну.

В апреле текущего года «Укртранснефть» уже повышала тарифы на транспортировку российской нефти через свою страну с 8,6 до 11,5 евро за тонну. Таким образом, в течение года прокачка подорожала почти на 60%.

Напомним, «Дружба» – крупнейший российский трубопровод, поставляющий нефть в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии).

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Экономика,