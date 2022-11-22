Украина повышает тарифы на транзит российской нефти

Оператор нефтепроводов «Укртранснафта» намерена повысить тарифы на транзит сырой нефти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Транснефть» получила письмо от украинского оператора о росте тарифа на прокачку нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба» на 18%.

С 1 января 2023 года транспортировка в Венгрию и Словакию подорожает, по данным Bloomberg, до 13,6 евро за тонну.

В апреле текущего года «Укртранснефть» уже повышала тарифы на транспортировку российской нефти через свою страну с 8,6 до 11,5 евро за тонну. Таким образом, в течение года прокачка подорожала почти на 60%.

Напомним, «Дружба» – крупнейший российский трубопровод, поставляющий нефть в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии).

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»