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Вторник, 22 ноября 2022, 10:23 мск

Новости Крым

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Власти Крыма опровергли очередной масштабный фейк

Фейки, призванные напугать и деморализовать жителей Крыма, становятся все масштабнее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в соцсетях появилась информация об эвакуации Армянска.

«Новый украинский вброс. Теперь про мнимую эвакуацию Армянска. Подошли творчески – публикуют кругляши от псевдороссийских солдат. Поняли уже, что подделки телеграм-каналов и страниц федеральных агентств не работают. Хотя все равно тухло на три с минусом, – прокомментировал ситуацию советник главы Крыма Олег Крючков. – В Армянске все хорошо. Верим только официальным страницам и СМИ».

Напомним, неделю назад в соцсети была вброшена фейковая информация об отравлении воды Северо-Крымского канала трупным ядом.

Армянск, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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