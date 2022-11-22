Власти Крыма опровергли очередной масштабный фейк

Фейки, призванные напугать и деморализовать жителей Крыма, становятся все масштабнее.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в соцсетях появилась информация об эвакуации Армянска.
«Новый украинский вброс. Теперь про мнимую эвакуацию Армянска. Подошли творчески – публикуют кругляши от псевдороссийских солдат. Поняли уже, что подделки телеграм-каналов и страниц федеральных агентств не работают. Хотя все равно тухло на три с минусом, – прокомментировал ситуацию советник главы Крыма Олег Крючков. – В Армянске все хорошо. Верим только официальным страницам и СМИ».
Напомним, неделю назад в соцсети была вброшена фейковая информация об отравлении воды Северо-Крымского канала трупным ядом.
Армянск, Олег Яковенко
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