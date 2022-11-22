В Крыму пообещали помощь отелям и турфирмам, но с одним условием

Не менее полутора тысяч крымских предприятий туристической сферы получат из резервного фонда Правительства РФ единовременную выплату на сохранение трудовых коллективов. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общий объем субсидии, выделенной Республике Крым, составит около 1,5 млрд рублей. Компании могут рассчитывать на помощь в размере двух МРОТ на каждого сотрудника.

«Для получения выплаты индивидуальные предприниматели и физические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, могут подать заявку на портале Совета министров республики по 35 видам деятельности. Приоритет будет отдаваться средствам размещения и турфирмам», – сообщил Аксенов и подчеркнул: работодатели, получившие субсидию, должны гарантировать сохранение заявленной среднесписочной численности работников до 1 апреля 2023 года.

Министерство курортов и туризма Республики Крым в ближайшее время должно подробно разъяснить механизм подачи заявлений.

Симферополь, Лиана Макоба

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