На Украине не осталось неповреждённых ТЭС и ГЭС – «Укрэнерго»

На Украине ракетными ударами повреждены почти все крупные ТЭС и ГЭС.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
По всей видимости, речь идёт об узловых высоковольтных подстанциях, которые расположены вблизи ТЭС или ГЭС.
«После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергались ракетным ударам», – сказал Кудрицкий.
Отметим, что ВС РФ наносят удары исключительно по главным распределительным подстанциям. Никаких обстрелов турбинных залов или плотин ГЭС не осуществляется.
Симферополь, Валентин Карамазов
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