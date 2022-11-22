На Украине не осталось неповреждённых ТЭС и ГЭС – «Укрэнерго»

На Украине ракетными ударами повреждены почти все крупные ТЭС и ГЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По всей видимости, речь идёт об узловых высоковольтных подстанциях, которые расположены вблизи ТЭС или ГЭС.

«После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергались ракетным ударам», – сказал Кудрицкий.

Отметим, что ВС РФ наносят удары исключительно по главным распределительным подстанциям. Никаких обстрелов турбинных залов или плотин ГЭС не осуществляется.

Симферополь, Валентин Карамазов

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