Украина вводит санкции против ВПК и руководства военной промышленности РФ

Еще три тысячи россиян и предприятий РФ попадут под санкции Украины. Новый пакет подготовило Минэкономики, он будет передан на рассмотрение украинского СНБО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В санкционный перечень вошли представители военного руководства РФ, учреждения военно-промышленного комплекса и связанные со снабжением российского ВПК компании и физлица.

Чиновница утверждает, что Киеву в ходе составления списка якобы удалоь собрать некие конфиденциальные сведения.

«Военно-промышленный комплекс в слишком закрытой России – очень непростой кейс для изучения. Проделана большая работа, и я благодарна всем причастным», – сказала Свириденко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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