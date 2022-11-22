Могила экс-премьера Крыма разрушена украинским снарядом

В Макеевке (ДНР) обстрелом ВСУ повреждена могила премьер-министра ещё украинского Крыма в 2010-2011 годах Василия Джарты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», фото последствий прилета украинского снаряда на Казачье кладбище города появилось в соцсетях.

Разрывом обрушены элементы огромного постамента с мраморным ограждением и колоннами. Также осколками пробита бронзовая, в полный рост, фигура покойного.

Джарты умер 17 августа 2011 года, похоронен в Макеевке, ныне Донецкой народной республики. Долгое время он работал в органах власти города, а с 1999 по 2002-й был его мэром.

Симферополь, Иван Капустин

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