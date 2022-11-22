Режим высокого уровня террористической угрозы в Крыму продолен еще на 15 дней. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «желтый режим» был введен в республике 11 апреля текущего года и с тех пор постоянно продлевается. Действующий срок истекает сегодня в 20:00.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Решение затрагивает в частности:

• территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов;

• объекты Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами власти. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами», – заявил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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